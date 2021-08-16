Наивность, самообман, коррупция. Мировая пресса — о причинах провала афганского проекта США

Трагический конец мечты

New York Times в редакционной статье "Трагедия Афганистана" (нужна подписка) называет молниеносный захват "Талибаном" (запрещенная в России организация) Кабула "невыразимой трагедией".

"Это трагедия, потому что американская мечта о том, чтобы быть "незаменимой нацией" в деле построения мира, где правят ценности гражданских прав, равноправия женщин и религиозной терпимости, оказалась именно что мечтой", — пишет New York Times.

То, что после ухода американцев власть снова возьмут талибы, было ясно давно, — пишет газета, — и эту войну все равно надо было заканчивать, но такое ее окончание — это еще и трагедия для тех афганцев, которые поверили в эту мечту, участвовали в попытках построения современного общества, и администрация Байдена должна была позаботиться о том, чтобы защитить их.

"Вина за эту беду лежит не на одном президенте Байдене, но его администрация должна исправить ошибки, совершенные при плаировании выхода. Как бы там ни было, армия США — это мощнейшая логистическая сила, и она должна свернуть горы, но спасти людей, которые рисковали всем ради лучшего завтра", — призывает New York Times.

Среди причин быстрого падения правительства Ашрафа Гани газета, как и многие другие издания мира, отмечает невероятную коррумпированность силовых структур и, как следствие, недовольство многих афганцев этой властью.

Самообман американцев

Международный обозреватель британской газеты Guardian Патрик Винтур пишет, что американские генералы и политики в своих отчетах и заявлениях постоянно завышали оценки боеспособности афганских армии, полиции и спецслужб, на которые они потратили за 20 лет 88,3 млрд долларов.

При этом и независимые эксперты, и многие офицеры регулярно предупреждали, что американцы просто не имеют возможности оценить, насколько эти структуры способны действовать против талибов без всесторонней поддержки со стороны США и других западных союзников.