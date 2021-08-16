Новости Эстонии
16.08.2021, 10:34

Delfi в Нарве | ВИДЕО: Райк настроена на то, что сегодня ей вынесут вотум недоверия

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Роман Старапопов
Прийт Симсон
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Мэр Нарвы Катри Райк уверена, что на сегодняшнем голосовании по вопросу вынесения вотума недоверия, скорее всего, большинство проголосует “за”. Вчера, накануне голосования, Райк встретилась с корреспондентами Delfi.

“Если сказать честно, я уже пережила трудные дни. В таких сложных ситуациях надо всегда понимать, почему люди это делают, какова их мотивация и что ими движет. И тогда становится ясно: удары от жизни и в политике всегда есть, просто их легче принимать. Можно сказать, что политик, которому не выносили вотум недоверия — это несерьёзный политик. Так что я просто стану взрослым политиком”, — комментирует Райк, напоминая что на прошлой неделе несколько человек вступили в Центристскую партию.

Поэтому, по ее словам, члены горсобрания проголосуют так, “как партия скажет”. “И так оно сейчас и есть. Это наши сегодняшние нарвские реалии, которые не связаны с Центристской партией, но связаны с людьми, которые 15 с лишним лет были у власти”, — говорит мэр Нарвы, поясняя, что люди не пойдут против партии, так как не хотят потерять ежемесячный доход в размере 800 евро.

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