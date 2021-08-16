Delfi в Нарве | ВИДЕО: Райк настроена на то, что сегодня ей вынесут вотум недоверия

“Если сказать честно, я уже пережила трудные дни. В таких сложных ситуациях надо всегда понимать, почему люди это делают, какова их мотивация и что ими движет. И тогда становится ясно: удары от жизни и в политике всегда есть, просто их легче принимать. Можно сказать, что политик, которому не выносили вотум недоверия — это несерьёзный политик. Так что я просто стану взрослым политиком”, — комментирует Райк, напоминая что на прошлой неделе несколько человек вступили в Центристскую партию.