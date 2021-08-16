Эстонский экспресс
16.08.2021, 13:49

Мужчина за окном: богатый эстонский бизнесмен помешался на бывшей возлюбленной

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Артур Захаров
перевод
Кюлли-Рийн Тигассон
Преследование с целью домогательства — новая статья в эстонском Пенитенциарном кодексе, ее суть лишь начинают осмыслять.
Преследование с целью домогательства — новая статья в эстонском Пенитенциарном кодексе, ее суть лишь начинают осмыслять.
Ats Nukki
Вы продаете недвижимость, а потенциальный покупатель до принятия решения о покупке просит переночевать в вашей квартире. Что может пойти не так? «Экспресс» описывает случай, в котором якобы намеревавшийся купить квартиру мужчина нашел неожиданное применение недвижимости.

Позапрошлой зимой жительница столицы Юлле выставила на продажу свою уютную квартиру на окраине города. Ей и в голову не могло прийти, что ее недвижимость используют в целях слежки за соседкой из квартиры сверху. Зеленый район, большой дом, квартира на пятом этаже: три комнаты, 80 квадратных метров, свежий ремонт.

Одним январским днем 2020 года с маклером связался Тайво: он хотел прийти посмотреть квартиру. Солидный и спортивный 44-летний мужчина казался перспективным клиентом.

Несколько дней спустя после осмотра недвижимости Тайво написал на электронную почту маклера, сообщив, что квартира ”произвела на него весьма хорошее впечатление”. ”Вероятно, моя просьба покажется необычной. Но не могли бы Вы спросить у собственника, возможно ли нам с супругой остаться в квартире на одну ночь? Разумеется, мы согласны за это заплатить или внести деньги на депозит. Если возможно, не могли бы вы устроить это завтра или послезавтра?” — продолжал Тайво.

В желании переночевать в интересующей покупателя квартире нет ничего необычного. Напротив, многие консультанты по недвижимости даже рекомендуют заночевать в новом доме перед его покупкой: благодаря этому можно получить представление о будущих соседях, оценить качество сна, выяснить, не бьет ли свет в окно.

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