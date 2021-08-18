КОНКУРС | Delfi объявляет фотоконкурс "Мой Ласнамяэ"! Пришли фото и выиграй камеру мгновенной печати Fujifilm Instax Mini

Как поучаствовать в конкурсе:

До 26.08.2021 присылайте на адрес электронной почты fotokonkurss@delfi.ee свои фотографии, сделанные в районе Ласнамяэ: это может быть ваш дом, красивый закат, интересный вид на окрестности, или любое другое интересное фото, сделанное во время прогулки по Ласнамяэ.

По желанию можете добавить небольшое описание, отражающее вашу любовь к родному району. Мы обязательно поделимся всеми конкурсными фотографиями с читателями RusDelfi!

Не забудьте указать автора фотографии!

В теме письма укажите "Фотоконкурс "Мой Ласнамяэ".

Лучшие снимки выберет редакция RusDelfi.

Главный приз нашего конкурса — фотоаппарат моментальной печати Fujifilm INSTAX MINI 11 Ice white и 20 листов фотобумаги для него (общая стоимость приза — 87,98 евро), а также два сувенирных набора от Delfi. Призы победителям будут вручены 28 августа на фестивале Lasnamäe Suvelõpupidu 2021.

Если победитель не сможет присутствовать на фестивале 28 августа, вручение приза будет оговорено отдельно.

Ждем ваши фото!