ВИДЕО | В аэропорту Кабула царит хаос: люди пытаются влезть в самолеты, военные стреляют в воздух

В свою очередь телеканал BFM приводит на своем сайте видеозаписи очевидцев из Twitter, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.