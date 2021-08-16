Кая Каллас: нельзя допустить, чтобы Афганистан превратился в рассадник терроризма

"Каждому человеку, живущему в демократическом обществе, чрезвычайно трудно смотреть на происходящий в Афганистане хаос и страх людей потерять свои жизни и свободу", — прокомментировала Каллас на своей странице в Facebook происходящее в расположенном в Южной Азии государстве.

По словам Каи Каллас, самая важная дипломатическая цель — остановить серьезные нарушения прав человека и насилие.

"Конечно, вместе с международным сообществом мы должны не допустить, чтобы оставленная в одиночестве страна превратилась в рассадник терроризма и тем самым стала бы угрозой для нас самих", — добавила Кая Каллас.

В понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану.

"Важно, чтобы мы не бросили тех, кто помогал нам в Афганистане. Для этого государства-члены ЕС и НАТО должны работать вместе, и это наш моральный долг", — заключила Каллас.