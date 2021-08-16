Соцдемы: автобусными остановками на Лаагна теэ могут пользоваться не все(13)
”Для нас тема удобства и безопасности передвижения является крайне важной. В Таллинне принимались и хорошие, и плохие решения, но, к сожалению, нынешняя городская власть за несколько десятилетий так и не решила очень важную проблему — люди с особыми потребностями, родители с колясками и пожилые не могут пользоваться автобусными остановками на Лаагна теэ, поскольку спуск с мостов или подъем на них является опасным, неудобным или даже невозможным”, — сказал председатель таллиннского округа Социал-демократической партии, кандидат на пост мэра Раймонд Кальюлайд.
По словам председателя ласнамяэского отделения Социал-демократической партии Кирилла Клауса, сажать цветы на мосту Lindakivi, безусловно, нужно, но гораздо важнее сначала решить реальные проблемы людей. ”Деньги у города есть. Всё — вопрос приоритетов. Я приглашаю старейшину Ласнамяэ Владимира Света на нашу акцию и на месте убедиться, что проблема действительно очень серьезная. Причем мосты над Лаагна теэ — лишь один пример. В Ласнамяэ много и других мест, где пешеходам практически невозможно безопасно передвигаться”, — отметил Клаус.