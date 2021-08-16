Соцдемы: автобусными остановками на Лаагна теэ могут пользоваться не все

”Для нас тема удобства и безопасности передвижения является крайне важной. В Таллинне принимались и хорошие, и плохие решения, но, к сожалению, нынешняя городская власть за несколько десятилетий так и не решила очень важную проблему — люди с особыми потребностями, родители с колясками и пожилые не могут пользоваться автобусными остановками на Лаагна теэ, поскольку спуск с мостов или подъем на них является опасным, неудобным или даже невозможным”, — сказал председатель таллиннского округа Социал-демократической партии, кандидат на пост мэра Раймонд Кальюлайд.