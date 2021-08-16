В Латвии отрицатели Covid-19 мешали бригаде скорой оказывать пациенту помощь

В своем аккаунте в соцсети Facebook СНМП сообщает,что медики столкнулись с открытой провокацией со стороны лиц, которые активно выступают против вакцинирования и отрицают существование коронавируса.

"Лица, находившиеся рядом с пациентом, вели себя агрессивно, пытались втянуть медиков в разговоры о Covid-19 и мешали бригаде работать. Кроме того, эти лица не только снимали работу медиков, тем самым мешая обследовать пациента и оказать ему помощь, но также использовали нецензурную лексику и даже применили физическую силу", — сообщает Служба неотложной медицинской помощи.