Что станет с находящимися в Афганистане эстонцами? МИД просит их как можно быстрее дать о себе знать

По состоянию на субботу ни один гражданин Эстонии не сообщил о своем кратковременном или длительном пребывании в Афганистане. Также там сейчас нет ни сотрудников МИДа Эстонии, ни гражданских экспертов из Эстонии.

Пару дней назад министр обороны Калле Лаанет сообщил, что все эстонские военные покинули Афганистан.

Однако то, что никто из эстоноземельцев не сообщил о своем нахождении в Афганистане, еще не означает, что их нет в стране. МИД просит всех граждан Эстонии, которые находятся в Афганистане, как можно быстрее сообщить об этом министерству и позвонить по номеру консульской помощи.

МИД в сотрудничестве с союзниками и другими странами Евросоюза будет решать ситуацию, если кому-то потребуется эвакуация из страны.