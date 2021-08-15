Новости Эстонии
15.08.2021, 21:10

Глава Департамента окружающей среды ушел в отставку из-за разногласий с министром

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Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart
Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart
Foto: Sven Arbet
Причинами неожиданного решения Рихо Куппарта оставить пост гендиректора Департамента окружающей среды стали разногласия с вышестоящим руководством, устаревшая правовая база, застой в развитии инфосистем ведомства и несправедливые решения на уровне министерства, сообщает rus.err.ee.

Об этом сам Рихо Куппарт сообщил в разосланном коллегам письме, отметив, что он уважает желание министра окружающей среды по своему усмотрению формировать команду руководителей для реализации своих планов, сообщает в воскресенье Балтийская служба новостей.

"Но — как говорится — It takes two to tango! По этой причине я решил оставить свой пост и 12 августа подал заявление об увольнении. Для меня крайне важно, чтобы команды департамента и министерства работали бы в одном ритме, придерживались бы общих ценностей и трудились бы ради общих целей: беречь жилую среду Эстонии с мыслью о будущих поколениях", — написал Куппарт.

Он подчеркнул, что слаженных действий требуют накопившиеся в этом секторе проблемы — требующее обновления законодательство, устаревшие инфотехнологические решения, несправедливые решения на уровне руководства.

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