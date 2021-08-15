Глава Департамента окружающей среды ушел в отставку из-за разногласий с министром(1)
Об этом сам Рихо Куппарт сообщил в разосланном коллегам письме, отметив, что он уважает желание министра окружающей среды по своему усмотрению формировать команду руководителей для реализации своих планов, сообщает в воскресенье Балтийская служба новостей.
"Но — как говорится — It takes two to tango! По этой причине я решил оставить свой пост и 12 августа подал заявление об увольнении. Для меня крайне важно, чтобы команды департамента и министерства работали бы в одном ритме, придерживались бы общих ценностей и трудились бы ради общих целей: беречь жилую среду Эстонии с мыслью о будущих поколениях", — написал Куппарт.
Он подчеркнул, что слаженных действий требуют накопившиеся в этом секторе проблемы — требующее обновления законодательство, устаревшие инфотехнологические решения, несправедливые решения на уровне руководства.