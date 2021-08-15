Страны эвакуируют своих граждан. Как мир отреагировал на победу ”Талибана” в Афганистане

Американские власти эвакуируют дипломатов из Кабула — как и многие другие страны; Россия же объявила, что не будет вывозить сотрудников посольства и намерена сотрудничать с переходным правительством, хотя официально ”Талибан” признан в РФ террористической организацией.

Афганистан

По данным российского посольства в Кабуле, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца.

Ранее бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что остается в стране вместе со своей семьей. Он также призвал к мирному урегулированию конфликта. ”Уважаемые жители Кабула! Я намерен остаться с вами здесь, вместе с моей семьей, моими дочерьми, моими детьми. И я надеюсь, что вопросы нашей страны и нашей столицы будут решены мирным путем и путем переговоров”, — написал он в фейсбуке. ”Мы прилагаем усилия к тому, чтобы решить афганскую проблему [путем переговоров] с лидерами „Талибана” мирным путем, на основе братства и патриотизма”, — добавил он.

Министр обороны Афганистана генерал Бисмилла Мохаммади пытался убедить жителей Кабула, что они в безопасности: ”Я заверяю всех вас, что безопасность Кабула обеспечена”, — сказал Мохаммади в воскресном выступлении. ”Международные силы готовы сотрудничать с афганскими силами безопасности и обороны”, — добавил он.

США

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что наступление талибов произошло ”быстрее, чем мы ожидали”. Однако, по его мнению, вывод войск США из Афганистана был оправдан: ”Идея о том, что статус-кво можно было сохранить, оставив там наши силы, просто неверна”, — сказал Блинкен корреспонденту CNN, добавив, что главная цель США теперь — благополучно вывести всех американцев из страны. ”Мы ни о чем не просили талибов [для эвакуации]. Мы сказали талибам, что, если они будут вмешиваться в этот процесс, с нашей стороны будет быстрый и решительный ответ”.