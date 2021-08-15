Юри Мыйз: новый президент должен подавлять "другую Эстонию"

На вопрос, какими качествами должен обладать новый глава государства, Мыйз ответил: "Будущий президент должен больше подавлять "другую Эстонию". Сейчас она воспряла: все эти противники вакцинации, сторонники Трампа, "разрушители" пенсионной системы, противники строительства железной дороги... ".

"В демократии у каждого должны быть возможности, но это, в конечном итоге, подорвет наше благосостояние и устойчивость. Это вопрос, которым мог бы также заняться будущий президент", - заявил Мыйз.