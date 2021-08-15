Учеников в Таллинне вакцинируют против COVID-19 в школах(7)
21 и 22 августа, а также с 27 по 29 августа Таллинн организует в школах вакцинирование против COVID-19. Прежде всего, на прививку ожидаются ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, но вакцину также могут получить и окрестные жители. Предварительная регистрация на школьную вакцинацию не нужна.
Для вакцинирования школьников будет использована вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty, которую рекомендовала для прививки этой возрастной группы государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике. Услугу здравоохранения предложат Ида-Таллиннская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Таллиннская скорая помощь и SA Tallinna Koolitervishoid.
Вакцинирование пройдет во всех районах города — в общей сложности в 16 школах по всему городу.
21-22 августа
- Таллиннская реальная школа бульвар Эстония, 6
- Таллиннская гимназия Ляэнемере ул. Вормси, 3
- гимназия Лаагна ул. Викерлазе, 16
- Таллиннская гимназия Ярвеотса ул. Ярвеотса, 31
- Таллиннская 32-й средняя школа ул. Кийли, 10
- гимназия Пельгулинна ул. Мулла, 7
27-29 августа
- Таллиннская 21-ая школа ул. Рауа, 6
- гимназия Кристийне Нымме теэ, 32
- гимназия Ласнамяэ ул. Паэ, 59
- гимназия Куристику ул. Кярбери, 9
- Пиритаская экономическая гимназия ул. Метсавахи, 19
- Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей ул. Ыйсмяэ, 28
- Таллиннская 53-й средняя школа ул. Сютисте, 42
- Таллиннская техническая гимназия Сыпрузе пст, 187
- Ныммеская основная школа ул. Раудтеэ, 68
- Эхтеская гуманитарная гимназия ул. Эхте, 9
Школы отправят ученикам и родителям оповещения и формы для родительского согласия. Ученик сможет прийти на прививку вместе с родителем или же на основании письменного разрешения родителя. Если пункт вакцинации расположен не в школе ученика, он может прийти в любую школу, где организована вакцинационная кампания.
Помимо этого, на вакцинирование в школу могут прийти все желающие без предварительной регистрации.