Учеников в Таллинне вакцинируют против COVID-19 в школах

21 и 22 августа, а также с 27 по 29 августа Таллинн организует в школах вакцинирование против COVID-19. Прежде всего, на прививку ожидаются ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, но вакцину также могут получить и окрестные жители. Предварительная регистрация на школьную вакцинацию не нужна.

Для вакцинирования школьников будет использована вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty, которую рекомендовала для прививки этой возрастной группы государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике. Услугу здравоохранения предложат Ида-Таллиннская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Таллиннская скорая помощь и SA Tallinna Koolitervishoid.

Вакцинирование пройдет во всех районах города — в общей сложности в 16 школах по всему городу.

21-22 августа

Таллиннская реальная школа бульвар Эстония, 6

Таллиннская гимназия Ляэнемере ул. Вормси, 3

гимназия Лаагна ул. Викерлазе, 16

Таллиннская гимназия Ярвеотса ул. Ярвеотса, 31

Таллиннская 32-й средняя школа ул. Кийли, 10

гимназия Пельгулинна ул. Мулла, 7

27-29 августа

Таллиннская 21-ая школа ул. Рауа, 6

гимназия Кристийне Нымме теэ, 32

гимназия Ласнамяэ ул. Паэ, 59

гимназия Куристику ул. Кярбери, 9

Пиритаская экономическая гимназия ул. Метсавахи, 19

Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей ул. Ыйсмяэ, 28

Таллиннская 53-й средняя школа ул. Сютисте, 42

Таллиннская техническая гимназия Сыпрузе пст, 187

Ныммеская основная школа ул. Раудтеэ, 68

Эхтеская гуманитарная гимназия ул. Эхте, 9

Школы отправят ученикам и родителям оповещения и формы для родительского согласия. Ученик сможет прийти на прививку вместе с родителем или же на основании письменного разрешения родителя. Если пункт вакцинации расположен не в школе ученика, он может прийти в любую школу, где организована вакцинационная кампания.

Помимо этого, на вакцинирование в школу могут прийти все желающие без предварительной регистрации.