Новости Эстонии
15.08.2021, 18:30

Учеников в Таллинне вакцинируют против COVID-19 в школах

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COVID-19 vaktsineerimine
COVID-19 vaktsineerimine
Foto: Margus Pahv
21 и 22 августа, а также с 27 по 29 августа Таллинн организует в школах вакцинирование против COVID-19. Прежде всего, на прививку ожидаются ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, но вакцину также могут получить и окрестные жители. Предварительная регистрация на школьную вакцинацию не нужна, сообщается на vaktsineeri.ee.

21 и 22 августа, а также с 27 по 29 августа Таллинн организует в школах вакцинирование против COVID-19. Прежде всего, на прививку ожидаются ученики в возрасте 12-18 лет и их семьи, но вакцину также могут получить и окрестные жители. Предварительная регистрация на школьную вакцинацию не нужна.

Для вакцинирования школьников будет использована вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty, которую рекомендовала для прививки этой возрастной группы государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике. Услугу здравоохранения предложат Ида-Таллиннская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Таллиннская скорая помощь и SA Tallinna Koolitervishoid.

Вакцинирование пройдет во всех районах города — в общей сложности в 16 школах по всему городу.

21-22 августа

  • Таллиннская реальная школа бульвар Эстония, 6
  • Таллиннская гимназия Ляэнемере ул. Вормси, 3
  • гимназия Лаагна ул. Викерлазе, 16
  • Таллиннская гимназия Ярвеотса ул. Ярвеотса, 31
  • Таллиннская 32-й средняя школа ул. Кийли, 10
  • гимназия Пельгулинна ул. Мулла, 7

27-29 августа

  • Таллиннская 21-ая школа ул. Рауа, 6
  • гимназия Кристийне Нымме теэ, 32
  • гимназия Ласнамяэ ул. Паэ, 59
  • гимназия Куристику ул. Кярбери, 9
  • Пиритаская экономическая гимназия ул. Метсавахи, 19
  • Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей ул. Ыйсмяэ, 28
  • Таллиннская 53-й средняя школа ул. Сютисте, 42
  • Таллиннская техническая гимназия Сыпрузе пст, 187
  • Ныммеская основная школа ул. Раудтеэ, 68
  • Эхтеская гуманитарная гимназия ул. Эхте, 9

Школы отправят ученикам и родителям оповещения и формы для родительского согласия. Ученик сможет прийти на прививку вместе с родителем или же на основании письменного разрешения родителя. Если пункт вакцинации расположен не в школе ученика, он может прийти в любую школу, где организована вакцинационная кампания.

Помимо этого, на вакцинирование в школу могут прийти все желающие без предварительной регистрации.

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