ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины. Он может находиться в Таллинне

Центру тревоги сообщили поздним вечером 13 августа, что из попечительского дома в деревне Аа волости Люганузе ушел в неизвестном направлении 48-летний Райго. В последний раз его видели ранним утром 11 августа. Мобильный телефон Райго отключен.

Полицейские общались с его близкими и знакомыми, а также проверили места, куда Райго мог направиться. Патрули проверили окрестности попечительского дома, а также окрестности Йыхви и Раквере, но мужчину пока не удалось найти.

Его рост примерно 170-180 см, он среднего телосложения. У него темные волосы с пролысиной, он носит очки. На нем куртка и крюки защитного цвета и светлые кроссовки.

Во вторник, 17 августа полиция распространила кадр из записи камеры видеонаблюдения, в поле зрения которой попал Райго (фото вверху). Мужчина может быть сейчас в этой же одежде.

По имеющейся сейчас информации, Райго может находиться в Таллинне.

Всех, кто видел изображенного на фотографии мужчину, или имеет информацию, которая может помочь поискам, полиция просит позвонить по номеру Центра тревоги 112.