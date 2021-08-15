Талибы объявили о захвате всего Афганистана. Президент сложил полномочия и покинул страну

Позже канал ”Sputnik Афганистан” сообщил, что президент Ашраф Гани подал в отставку, а временное правительство возглавят Али Ахмад Джалали и мулла Абдул Гани Барадар (представитель ”Талибана”), официально эта информация пока не подтвердилась.

Президент страны Ашраф Гани, в свою очередь, заявил, что только провел чрезвычайные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО. Позже стало известно, что Гани улетел из Кабула в Таджикистан.

Как заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, передача власти в Афганистане пройдет мирно. ”Силы безопасности обеспечат безопасность в городе”, — пообещал он.

Наступление на столицу Афганистана боевики начали в воскресенье утром, 15 августа. По данным МВД страны, талибы вели наступление по всем направлениям. При этом командование группировки приказало бойцам по возможности воздерживаться от насилия и свободно выпускать тех, кто захочет покинуть город.

За несколько часов талибам удалось взять под контроль Кабульский университет на западе города и поднять свои флаги над одним из районов. После этого появились сообщения о начале переговоров боевиков с властями страны.

Как сообщает Al Arabiya, к настоящему моменту талибы полностью контролируют границу Афганистана и заблокировали все возможные пути выезда из страны, кроме аэропорта Кабула. Аэропорт продолжает оставаться под контролем иностранных военных сил, в первую очередь Турции.

За минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций Афганистана. 12 августа пали два крупнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат. Последний был сдан практически без боя после того, как правительственные войска отступили из города. Захват Герата фактически отрезал Кабул от юга страны.

«Талибан» начал стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Официальный вывод войск с афганских территорий начался 1 мая. Сначала сообщалось, что Армия США полностью покинет страну к 11 сентября, но позже срок сократился до 31 августа.