ФОТО | В Тарту простились с поэтом и писателем Яаном Каплински

Как сообщила семья ушедшего из жизни литературного деятеля, в связи с эпидемиологической обстановкой в церковь допустили только вакцинированных от COVID-19, переболевших или имеющих на руках действующий отрицательный тест.

Семья также высказала пожелание: "Поскольку сердце Яана в последнее время очень болело за судьбу эстонских приц, то желающие могут вместо цветов сделать пожертвование на счет Эстонского орнитологического общества EE851010220016766014 (SEB) или EE252200221023728517 (Swedbank)”.

Каплински родился 22 января 1941 года в Тарту. Он был членом Союза писателей Эстонии с 1968 года. Опубликовал множество стихов, прозы, эссе и переводов.