Как и на каких основаниях работодатель может требовать от работника сертификат о вакцинации?

В том числе, в обоснованных случаях, работодатель имеет право задать работнику вопрос о вакцинации, если по результатам анализа рисков рабочей среды станет ясно, что вакцинация может послужить одним из способов профилактики заражения на этом рабочем месте и безопасного продолжения исполнения трудовых обязанностей.

Несмотря на то, что в определенных случаях работодатель вправе спросить про вакцинацию, работник имеет право отказаться от раскрытия работодателю этих сведений.

В ситуации, когда работодатель, опираясь на результаты анализа рисков рабочей среды, запрашивает у работника информацию о вакцинации или предоставляет ему возможность вакцинации, но работник отказывается от вакцинации или предоставления соответствующей информации, работодатель может:

предусмотреть и применить другие меры по снижению рисков: например, дополнительные средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты и пр.;

при необходимости реорганизовать работу конкретного участка или сотрудника. Если стороны договорятся о реорганизации работы, то условия трудового договора (например, трудовые обязанности) можно менять только по соглашению сторон на основании статьи 12 Закона о трудовом договоре.



Если работодатель не имеет разумной возможности реорганизовать работу или принять иные меры по эффективному снижению рисков, то в обоснованных случаях у него может возникнуть право прекратить трудовые отношения с работником в чрезвычайном порядке на основании пункта 2 части 1 статьи 88 Закона о трудовом договоре, то есть из-за несоответствия занимаемой должности, если работник отказался предоставлять сведения о вакцинации или вакцинироваться.

