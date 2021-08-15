Умер легендарный футболист Герд Мюллер

Выступая за сборную ФРГ, Мюллер стал чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972 году.

Мюллер в качестве футболиста мюнхенской "Баварии" выиграл чемпионат и Кубок ФРГ по 4 раза, Кубок европейских чемпионов – 3 раза, а также по разу победил в Кубке Кубков УЕФА и Межконтинентальном кубке.

Клуб выступил с заявлением: «Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера, ушедшего из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет».

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021