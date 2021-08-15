15.08.2021, 15:13
Умер легендарный футболист Герд Мюллер
Foto: Imago Sportfotodienst/Scanpix
Легендарный немецкий нападающий Герд Мюллер скончался в Германии в возрасте 75 лет.
Выступая за сборную ФРГ, Мюллер стал чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972 году.
Мюллер в качестве футболиста мюнхенской "Баварии" выиграл чемпионат и Кубок ФРГ по 4 раза, Кубок европейских чемпионов – 3 раза, а также по разу победил в Кубке Кубков УЕФА и Межконтинентальном кубке.
Клуб выступил с заявлением: «Сегодня мир замер. Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера, ушедшего из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет».