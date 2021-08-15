После смерти основателя Natura Siberica наследники не могут поделить бизнес. Сотрудники заявили о рейдерском захвате компании

Как писал ”Коммерсант”, за контроль над Natura Siberica борются несколько групп. В одну из них входят первая жена Трубникова Ирина (сооснователь и фактический глава компании после смерти бизнесмена) и двое детей от этого брака — Дмитрий и Екатерина.

Конкурируют с ними дочь Трубникова от второго брака Елизавета, а также третья жена бизнесмена Анастасия. Последняя подключила к делу нотариуса Айгуль Карнаухову (в 2013 году ее лишали статуса за применение насилия к представителю власти, но затем статус восстановили).

В конце мая стало известно, что родственники Трубникова судятся друг с другом и компанией за доли в бизнесе. В итоге компания перешла под контроль доверительного управляющего Григория Жданова — до тех пор, пока доли в ней не распределят между наследниками.

Жданов принял несколько важных кадровых решений. Он назначил гендиректором Дмитрия Ганзера, который раньше не принимал участия в операционной деятельности компании. А тот создал пост президента, который занял Сергей Буйлов — бывший топ-менеджер холдинга Natura Siberica, которого, как утверждают сотрудники, Трубников ”уволил за профнепригодность”.

С этими решениями Жданова не согласна группа наследников во главе с Ириной Трубниковой. Сотрудники Natura Siberica, которые ее поддерживают, 12 августа объявили в инстаграме и на сайте бренда о попытке рейдерского захвата компании.

В открытом письме они сообщили, что новое руководство заблокировало пропуск на территорию офиса Ирине Трубниковой, ее сыну Дмитрию и ”ведущим сотрудникам компании, отвечающим за ключевые направления” — то есть главным бухгалтерам, начальнику отдела снабжения, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков. Их рабочие места заняли ”неизвестные люди”, пишет The Bell. Сотрудники Natura Siberica отмечали, что также в офисе появились ”крепкие молодые люди бойцовской наружности”.