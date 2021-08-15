После смерти основателя Natura Siberica наследники не могут поделить бизнес. Сотрудники заявили о рейдерском захвате компании
Как писал ”Коммерсант”, за контроль над Natura Siberica борются несколько групп. В одну из них входят первая жена Трубникова Ирина (сооснователь и фактический глава компании после смерти бизнесмена) и двое детей от этого брака — Дмитрий и Екатерина.
Конкурируют с ними дочь Трубникова от второго брака Елизавета, а также третья жена бизнесмена Анастасия. Последняя подключила к делу нотариуса Айгуль Карнаухову (в 2013 году ее лишали статуса за применение насилия к представителю власти, но затем статус восстановили).
В конце мая стало известно, что родственники Трубникова судятся друг с другом и компанией за доли в бизнесе. В итоге компания перешла под контроль доверительного управляющего Григория Жданова — до тех пор, пока доли в ней не распределят между наследниками.
Жданов принял несколько важных кадровых решений. Он назначил гендиректором Дмитрия Ганзера, который раньше не принимал участия в операционной деятельности компании. А тот создал пост президента, который занял Сергей Буйлов — бывший топ-менеджер холдинга Natura Siberica, которого, как утверждают сотрудники, Трубников ”уволил за профнепригодность”.
С этими решениями Жданова не согласна группа наследников во главе с Ириной Трубниковой. Сотрудники Natura Siberica, которые ее поддерживают, 12 августа объявили в инстаграме и на сайте бренда о попытке рейдерского захвата компании.
В открытом письме они сообщили, что новое руководство заблокировало пропуск на территорию офиса Ирине Трубниковой, ее сыну Дмитрию и ”ведущим сотрудникам компании, отвечающим за ключевые направления” — то есть главным бухгалтерам, начальнику отдела снабжения, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков. Их рабочие места заняли ”неизвестные люди”, пишет The Bell. Сотрудники Natura Siberica отмечали, что также в офисе появились ”крепкие молодые люди бойцовской наружности”.
Кроме того, новое руководство отменило решение о переводе части сотрудников на удаленную работу из-за пандемии. 11 августа эти сотрудники оказались без удаленного доступа в рабочую сеть компании, что, как подчеркивается в письме, привело к остановке работы нескольких магазинов, подключенных к базам онлайн.
”Методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать”, — заявили авторы письма и объявили, что отказываются работать под руководством нового президента. Также сотрудники Natura Siberica устроили митинг у офиса компании.
Ирина Трубникова пояснила The Bell, что все-таки смогла попасть в офис несмотря на аннулированный пропуск. По ее словам, там Сергей Буйлов пояснил, что в Natura Siberica начинает работать ”новая команда”. ”Это рейдерский захват, самый настоящий, по-другому это никак не назовешь. Слава богу, моих сотрудников еще не побили, но напугали очень сильно”, — добавила она.
Днем 14 августа Буйлов прокомментировал обвинения. Он заявил, что руководство ограничило доступ в офис только для тех, кто препятствовал его ”законной деятельности”.
Ирина Трубникова в свою очередь добавила, что, кроме этого конфликта, у Natura Siberica есть и другие проблемы. В 2020 году существенная часть имущества компании была арестована по иску из-за пожара на подмосковном заводе, где арендовала помещения Natura Siberica (истцом стало предприятие, входившее в En+ Group Олега Дерипаски). Сейчас под арестом уже все имущество Natura Siberica и ее дочерних структур, утверждает Трубникова. Но, по ее словам, компания продолжает вести бизнес: ”Производить и продавать косметику можно”.
Пока точно неизвестно, когда именно родственники Трубникова смогут вступить в наследство. Это произойдет после того, как суд примет решение по поводу несовершеннолетних детей третьей жены бизнесмена Анастасии. Они были рождены до официального брака с Трубниковым, но Анастасия уверена, что дети также могут претендовать на доли в компании.
Источники The Bell говорили, что из-за конфликта с другими родственниками основателя Natura Siberica Ирина Трубникова задумалась о продаже своей доли (по оценкам экспертов, вся компания может стоить около 100 миллионов долларов) и даже якобы вела переговоры с миллиардером Владимиром Евтушенковым. Сама Трубникова отрицает это.