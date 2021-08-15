Экономика
15.08.2021, 12:50

После смерти основателя Natura Siberica наследники не могут поделить бизнес. Сотрудники заявили о рейдерском захвате компании

 
Eurobiolab OÜ, Natura Siberica
Eurobiolab OÜ, Natura Siberica
Foto: Tiit Blaat
В начале января 2021 года умер создатель брендов ”Рецепты бабушки Агафьи” и Natura Siberica Андрей Трубников. По данным ”Коммерсанта”, завещания бизнесмен не оставил (по другой информации, это достоверно неизвестно). Договориться об управлении компанией наследникам не удалось. Начался корпоративный конфликт, пишет "Медуза".

Как писал ”Коммерсант”, за контроль над Natura Siberica борются несколько групп. В одну из них входят первая жена Трубникова Ирина (сооснователь и фактический глава компании после смерти бизнесмена) и двое детей от этого брака — Дмитрий и Екатерина.

Конкурируют с ними дочь Трубникова от второго брака Елизавета, а также третья жена бизнесмена Анастасия. Последняя подключила к делу нотариуса Айгуль Карнаухову (в 2013 году ее лишали статуса за применение насилия к представителю власти, но затем статус восстановили).

В конце мая стало известно, что родственники Трубникова судятся друг с другом и компанией за доли в бизнесе. В итоге компания перешла под контроль доверительного управляющего Григория Жданова — до тех пор, пока доли в ней не распределят между наследниками.

Жданов принял несколько важных кадровых решений. Он назначил гендиректором Дмитрия Ганзера, который раньше не принимал участия в операционной деятельности компании. А тот создал пост президента, который занял Сергей Буйлов — бывший топ-менеджер холдинга Natura Siberica, которого, как утверждают сотрудники, Трубников ”уволил за профнепригодность”.

С этими решениями Жданова не согласна группа наследников во главе с Ириной Трубниковой. Сотрудники Natura Siberica, которые ее поддерживают, 12 августа объявили в инстаграме и на сайте бренда о попытке рейдерского захвата компании.

В открытом письме они сообщили, что новое руководство заблокировало пропуск на территорию офиса Ирине Трубниковой, ее сыну Дмитрию и ”ведущим сотрудникам компании, отвечающим за ключевые направления” — то есть главным бухгалтерам, начальнику отдела снабжения, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков. Их рабочие места заняли ”неизвестные люди”, пишет The Bell. Сотрудники Natura Siberica отмечали, что также в офисе появились ”крепкие молодые люди бойцовской наружности”.

Кроме того, новое руководство отменило решение о переводе части сотрудников на удаленную работу из-за пандемии. 11 августа эти сотрудники оказались без удаленного доступа в рабочую сеть компании, что, как подчеркивается в письме, привело к остановке работы нескольких магазинов, подключенных к базам онлайн.

”Методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать”, — заявили авторы письма и объявили, что отказываются работать под руководством нового президента. Также сотрудники Natura Siberica устроили митинг у офиса компании.

Ирина Трубникова пояснила The Bell, что все-таки смогла попасть в офис несмотря на аннулированный пропуск. По ее словам, там Сергей Буйлов пояснил, что в Natura Siberica начинает работать ”новая команда”. ”Это рейдерский захват, самый настоящий, по-другому это никак не назовешь. Слава богу, моих сотрудников еще не побили, но напугали очень сильно”, — добавила она.

Днем 14 августа Буйлов прокомментировал обвинения. Он заявил, что руководство ограничило доступ в офис только для тех, кто препятствовал его ”законной деятельности”.

Ирина Трубникова в свою очередь добавила, что, кроме этого конфликта, у Natura Siberica есть и другие проблемы. В 2020 году существенная часть имущества компании была арестована по иску из-за пожара на подмосковном заводе, где арендовала помещения Natura Siberica (истцом стало предприятие, входившее в En+ Group Олега Дерипаски). Сейчас под арестом уже все имущество Natura Siberica и ее дочерних структур, утверждает Трубникова. Но, по ее словам, компания продолжает вести бизнес: ”Производить и продавать косметику можно”.

Пока точно неизвестно, когда именно родственники Трубникова смогут вступить в наследство. Это произойдет после того, как суд примет решение по поводу несовершеннолетних детей третьей жены бизнесмена Анастасии. Они были рождены до официального брака с Трубниковым, но Анастасия уверена, что дети также могут претендовать на доли в компании.

Источники The Bell говорили, что из-за конфликта с другими родственниками основателя Natura Siberica Ирина Трубникова задумалась о продаже своей доли (по оценкам экспертов, вся компания может стоить около 100 миллионов долларов) и даже якобы вела переговоры с миллиардером Владимиром Евтушенковым. Сама Трубникова отрицает это.

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