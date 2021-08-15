В Харьюмаа в ДТП с пьяным водителем за рулем пострадали два человека

Инцидент произошел в 16:03 в волости Сауэ на 16-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где автомобиль Audi A6 врезался в ехавшую впереди автомашину Volkswagen Passat с 50-летней женщиной за рулем, сообщила в воскресенье полиция.

По предварительным данным, автомобилем Audi A6 управлял 28-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. В результате аварии он, а также находившийся в этой машине 26-летний пассажир получили травмы.

Оба пострадавших были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.