За сутки выявлено 203 новых случая заражения коронавирусом

Из новых зараженных 79,3%, не были вакцинированы, а 20,7% были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 82 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 51 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 3 случая.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 250,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,9%.

За сутки открыли 9 новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 15 августа в больницах находится 79 пациентов с COVID-19. Из находящихся на стационарном лечении пациентов 65 человек, или 84,5% не вакцинированы.

Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 64 года, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 49 человека (62%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано.

В течение суток было введено 4623 дозы вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 689 863 человек, у 596 548 человек курс вакцинации завершен.

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