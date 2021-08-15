Новости Эстонии
15.08.2021, 09:10

ФОТО | В ночном забеге вокруг озера Юлемисте приняли участие более 1000 человек

 (11)
Ülemiste ööjooks 2021.
Ülemiste ööjooks 2021.
Foto: Priit Simson
В субботу поздно вечером в Таллинне прошел второй по счету ночной забег вокруг озера Юлемисте, в котором на двух дистанциях приняли участие более 1000 любителей бега.