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Новости Эстонии
15.08.2021, 09:10
ФОТО | В ночном забеге вокруг озера Юлемисте приняли участие более 1000 человек
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Ülemiste ööjooks 2021.
Foto: Priit Simson
В субботу поздно вечером в
Таллинне
прошел второй по счету ночной забег вокруг озера
Юлемисте
, в котором на двух дистанциях приняли участие более 1000 любителей бега.
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(11)
110