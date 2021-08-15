Во Франции более 200 тысяч человек вышли на акции против коронапаспортов

В прошлую субботу власти оценили численность протестующих в 237 тыс.

На улицы Парижа в этот раз вышли 13,9 тыс. манифестантов, тогда как 7 августа в столице протестовали 17 тыс. человек.

В целом во Франции состоялись 217 акций протеста. По предварительным данным, произведено 11 задержаний. Один правоохранитель получил легкое ранение.

Три манифестации, организованные в Париже разными политическими и общественными силами, проходили в целом мирно, но в конце акции, когда полиция попыталась освободить дорогу от сторонников партии "Патриоты" Флориана Филиппо, в стражей порядка полетели бутылки. Те ответили распылением слезоточивого газа, передает корреспондент Le Figaro.

Слезоточивый газ полиция применила в Дижоне, где манифестанты попытались проникнуть в запрещенную префектом для протестных акций центральную часть города. Отдельные очаги напряженности возникали в других городах, в частности в Лионе, но на фоне многотысячной мобилизации протестующих СМИ оценивают прошедшую пятую подряд субботу манифестаций как спокойную.

В комментариях телеканалов отмечалось, что среди протестующих были вакцинированные от COVID-19 люди, немало манифестантов пришло семьями, с детьми.

Во Франции 9 августа были введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо вакцинированы, либо переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять в транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, торговых центров, музеев, выставок, концертов, других мест культурного отдыха. Пока "санитарные паспорта" обязательны для жителей Франции старше 18 лет, но с 30 августа правительство планирует распространить это требование на подростков от 12 до 17 лет.

Закон вызвал широкую волну недовольства во Франции и массовые протесты во многих городах страны. Противники данной инициативы считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижение. В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться против COVID-19.