В Эстонии пока не обсуждается введение третьей дозы вакцины

Вирусолог Андрес Меритс считает, что Эстонии следует пристально следить за действиями Израиля в сфере медицины и брать пример.

В Эстонии интерес к третьей дозе у пациентов есть, говорит доктор Ле Валликиви.

"Интерес к третьей дозе вакцины есть как у пациентов из групп риска, так и у обычных людей, которые уже получили свои две дозы вакцины или переболели коронавирусом и сделали одну прививку. Они хотят знать, что будет дальше", — сказала глава Союза семейных врачей Эстонии Ле Валликиви.

Учёные и врачи держат руку на пульсе. При этом вирусолог Андрес Меритс считает, что пока важнее защитить как можно большее число людей хотя бы одной дозой вакцины.

"Причин, чтобы сказать, что третью прививку надо обязательно делать, нет. Ситуация не та, сейчас проблема у нас другая. Может через месяц, два или три, но сейчас ситуация такова, что важно вакцинировать людей одной или двумя, в зависимости от вакцины, дозами", — считает Меритс.

Отвечающий за вакцинацию от коронавируса министр здоровья Танель Кийк подтверждает, что пока третья доза не является приоритетной задачей.

"В этом году ревакцинировать всё население мы не будем. Пока вопрос в том, есть ли необходимость делать сначала третьи прививки некоторым целевым группам", — отметил министр здоровья и труда Танель Кийк.

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