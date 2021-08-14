Лидеры парламентских партий обсудили выборы президента, но единого кандидата не нашли

По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, в субботу лидеры партий по телефону обсуждали вопрос поиска кандидата в президенты. "Мы говорили по телефону. Вопрос в том, как прийти к такому решению, чтобы 30 августа в Рийгикогу было кого избрать. Обсуждение ведется с этой целью", — сказал Саар в интервью ERR.

Саар отметил, что кандидата, о котором бы договорились стороны, пока нет. "Ничего, что было бы согласовано, нет", — добавил он.

Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сообщил ERR, что с EKRE переговоры по кандидату в президенты не проводятся.

Карилайд сказал, что расширенное правление Центристской партии также обсудит этот вопрос в понедельник вечером в 19:00.

По словам пресс-секретаря Центристской партии Андреса Калвика, обсуждение кандидата руководителями пяти партий состоится в понедельник в 22:00.

ERR также пытался получить комментарии от Каи Каллас, Юри Ратаса и Хелир-Вальдора Сеэдера, но это не удалось.

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