ЧП и криминал
14.08.2021, 20:41

Пропавшая в Таллинне 8-летняя девочка найдена, с ней все в порядке

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Politseibuss.
Politseibuss.
Foto: Anni Õnneleid
Ранее полиция просила помощи в поисках 8-летней Арсине. Сообщалось, что она пропала сегодня в Таллинне.

Как сообщает полиция, девочка пришла домой, с ней все в порядке.

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