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ЧП и криминал
14.08.2021, 20:41
Пропавшая в Таллинне 8-летняя девочка найдена, с ней все в порядке
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Politseibuss.
Foto: Anni Õnneleid
Ранее полиция просила помощи в поисках 8-летней Арсине. Сообщалось, что она пропала сегодня в Таллинне.
Как сообщает полиция, девочка пришла домой, с ней все в порядке.
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