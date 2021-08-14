14.08.2021, 20:08
Тяжелая авария в Ида-Вирумаа: погиб водитель
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня в 18:55 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Нарва — Нарва-Йыэсуу — Хийеметса машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.
Водитель получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.
На месте работает полиция, более подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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