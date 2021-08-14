Тяжелая авария в Ида-Вирумаа: погиб водитель, ему могло стать плохо во время езды

Водитель получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

Патрульный полицейский Нарвского отделения полиции Каспар Кантс рассказал, что ДТП произошло в Кудрукюла на 11-м километре дороги Нарва–Нарва-Йыэсуу–Хийеметса.

По предварительной информации, двигавшийся в сторону Нарва-Йыэсуу автомобиль Chrysler выехал с дороги и врезался в дерево. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что за рулем был 63-летний мужчина. Он получил очень тяжелые травмы и скончался на месте. Мужчина находился в машине один. Возможное опьянение выяснит экспертиза.

По словам Кантса, собранная на месте информация дает основание полагать, что водителю могло стать плохо во время езды. "На дороге нет следов торможения и машина плавно отклонилась на правую обочину и затем в дерево. По предварительной информации, водитель не был пристегнут ремнем безопасности", – сказал Кантс.

ДТП произошло на участке дороги с максимально разрешенной скоростью в 70 км/ч. Дорожные условия были хорошие. Движение на этом участке было затруднено и одна полоса закрыта, но на данный момент движение нормализовалось.

В этом году в Эстонии произошло более 950 ДТП, в них погибло 35 и пострадало более 1000 человек. В Ида-Вирумаа произошло 90 ДТП, погибло два человека, пострадало 95 человек.

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