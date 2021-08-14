Дни Старого города продолжаются, основная масса мероприятий — без ограничений

Жители города традиционно тепло приняли программу Дней Старого города, которую на этот раз готовили целых два года, и поэтому она действительно отличается и насыщенностью, и разнообразием. На узких улочках звучит музыка, тут проходят многочисленные экскурсии, в том числе и на русском языке, музейные туры, уличные театральные представления и другие увлекательные мероприятия под общим названием ”Истории и легенды”.

Главным музыкальным событием сегодняшнего дня, несомненно, станет концерт виолончельного квартета C-JAM, насладиться которым можно будет на главной сцене Дней старого города, расположенной на Ратушной площади, в 20:00.

С программой Дней Старого города на сегодня, 14 августа, можно ознакомиться по этому линку. Полная программа воскресных мероприятий доступна всем желающим по этой ссылке.

Основная масса мероприятий, проходящих по всему Старому городу, доступна для гостей без ограничений. Однако при посещении трех площадок — молодежного пространства LEHELA, фольклорной зоны на Башенной площади и концертной площадки на Ратушной площади — следует считаться с государственными ограничениями, связанными с мерами правительства по предотвращению распространения вируса.

Чтобы попасть на мероприятия, которые проходят в трех упомянутых зонах, следует предъявить справку о вакцинации от COVID-19, справку о том, что вы переболели COVID-19 или справку о негативном тесте на COVID-19. Тем, у кого этих документов при себе нет, организаторы Дней Старого города предоставляют возможность сделать экспресс-тест на коронавирус прямо на улице Харью. Палатка тестирования на коронавирус открыта рядом с памятником Эдуарду Вильде сегодня с 12.00 до 20.00 и в воскресенье с 12.00 до 19.00. Тестирование проводит фирма Eldred OÜ. Стоимость теста 8€. Результат теста действителен в течение 48 часов.

Получившие бумажный браслет посетители с сертификатами или подтвержденным негативным тестом могут удобно передвигаться между тремя площадками без необходимости повторного контроля.