14.08.2021, 19:24
ФОТО | В Таллинне на Пирита теэ машина врезалась в столб, водителя увезла скорая(27)
Foto: Taavi Sepp
В 18.20 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в Пирита у Цветочного павильона, где автомобиль Škoda врезался в столб уличного освещения.
Водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Еще один пассажир, который находился в машине, не пострадал.
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