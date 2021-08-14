На Гаити произошло мощное землетрясение, погибли более 300 человек

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри на пресс-конференции сообщил, что число жертв мощного землетрясения, произошедшего в стране в субботу, увеличилось до 304 человек, передает CNN.

По данным геологической службы США, очаг землетрясения находился в 8 км от города Пти-Тру-де-Нипп. До густонаселенной столицы страны Порт-о-пренса оттуда около 150 км.

Гаити до сих пор не полностью восстановилось после разрушительного землетрясения 2010 года. Тогда в стране погибло более 200 тысяч человек.

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