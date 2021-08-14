Керсна: через пару месяцев 70% подростков 16-17 лет должны получить одну дозу вакцины

Керсна представила правительству план действий по вакцинации молодежи и сферы образования, подготовленный в сотрудничестве с Министерством социальных дел. По словам министра, вакцинация молодежи и сферы образования — самый важный шаг к тому, чтобы школы оставались открытыми в течение учебного года.

"План действий требует, чтобы не менее 70% молодых людей в возрасте 16-17 лет и 90% работников сферы образования и молодежи были вакцинированы одной дозой к концу первых двух месяцев учебного года. Мы должны подставить плечо, чтобы защитить от вируса сферу образования и все общество в целом", — сказала Керсна.

Она добавила, что ситуация с вакцинацией молодежи отличается по уездам, и что больше внимания необходимо уделять тем местам, где число вакцинированных ниже. В Тартумаа хотя бы одну дозу получили 66% молодых людей в возрасте 16-17 лет, в Харьюмаа — 50%, в Валгамаа — 31%, в Ида-Вирумаа — 21%.

План действий предусматривает создание необходимой правовой основы для проведения вакцинации и тестов в учебных заведениях, для обмена данными и получения согласия на вакцинацию, а также для повышения квалификации школьных медицинских работников и организации заказа и распространение вакцины.

Предусмотрено и дополнительное финансирование медобслуживания в школах, чтобы помещения для вакцинации и тестирования могли также использоваться школьным персоналом, учащимися удаленно и взрослыми учащимися.

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