В Турции разбился российский противопожарный самолет. На борту находились пятеро россиян

”Интерфакс” со ссылкой на Минобороны РФ написал, что при крушении погибли пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции. Позднее агентство уточнило, что речь идет не о погибших, а о людях, которые находились на борту.

По информации Минобороны, речь идет о самолете Бе-200, который выполнял задачу по тушению пожаров в Турции. Он потерпел крушение около 15:10 по эстонскому времени в районе города Адана.

В конце июля российские власти сообщили об отправке в Турцию трех российских противопожарных самолетов Бе-200 для помощи в тушении лесных пожаров.

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