14.08.2021, 17:30
В Турции разбился российский противопожарный самолет. На борту находились пятеро россиян(11)
Foto: Demiroren News Agency (DHA) / AFP) / Turkey OUT
На юге Турции разбился арендованный у России пожарный самолет, сообщает турецкое агентство Anadolu.
”Интерфакс” со ссылкой на Минобороны РФ написал, что при крушении погибли пятеро российских военнослужащих и трое граждан Турции. Позднее агентство уточнило, что речь идет не о погибших, а о людях, которые находились на борту.
По информации Минобороны, речь идет о самолете Бе-200, который выполнял задачу по тушению пожаров в Турции. Он потерпел крушение около 15:10 по эстонскому времени в районе города Адана.
В конце июля российские власти сообщили об отправке в Турцию трех российских противопожарных самолетов Бе-200 для помощи в тушении лесных пожаров.
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