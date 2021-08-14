Bigbank предоставил пыльтсамааскому производителю молока большой кредит для инвестиций в развитие предприятия

”В том, что касается финансирования, развитие отрасли зачастую тормозит то, что банки и их работники, находясь в городе, не понимают цикличности и специфики сельского хозяйств и животноводства. А в Bigbank есть специалисты в нашей области, поэтому мы перевели туда имеющиеся у нас кредиты”, — сказала Ингрид Луйк.

По словам финансового директора Viraito, Bigbank открыл предприятию также лизинговую и кредитную линии, которыми можно пользоваться по мере необходимости. ”Например, если кто-то из собственников сельскохозяйственной земли выставит её на продажу, у нас сразу будут средства для её приобретения”, — поделилась Луйк.

”Требования, предъявляемые к качеству продукции, постоянно ужесточаются, и мы хотим высоко держать планку, поскольку поставляем нашу продукцию из сырого молока не только в Эстонию, но и на мировые рынки. В этом нам помогает товарищество производителей молока Epiim, членом и одним из основателей которого мы являемся. Потребовались годы для того, чтобы наладить производство специального сырного молока, которое начинается со специального корма и рациона питания, сверхточного процесса и современной технологии, которую мы теперь намерены внедрить, используя инвестиций”, — добавила Луйк.

”Поскольку производство Viraito неуклонно росло, вторая инвестиция будет направлена на приобретение в дополнение к имеющемуся 12-тонному резервуару для хранения молока нового 10-тонного резервуара вместе с соответствующей системой охлаждения. Значительная часть инвестиций будет направлена также на обновление существующей технологии заготовки и хранения силоса”, — сказала Луйк.

Финансовый директор Viraito Ингрид Луйк сказала, что при инвестировании будет уделено внимание здоровью животных, зелёному образу мышления и технологиям. ”Посредством одной крупной инвестиции планируется приобрести новый автоматический сепаратор, а также измельчитель соломы, необходимые для системы удаления навоза, в результате чего ноги животных станут суше и сократится количество случаев заболевания копытной болезнью”, — сказала Луйк.

По словам Инго Пыдера, руководителя сферы корпоративного банкинга Bigbank, Эстония — страна, имеющая прекрасные предпосылки и долгую историю производства молока. ”Viraito — успешное семейное предприятие с 30-летним опытом работы, которое начиналось с хутора и выросло до крупного производителя, и является одним из немногих производителей молоко в регионе, для обеспечения своей деятельности использующих местный капитал. Несмотря на то, что сегодня и сельское хозяйство в целом и производство молока во многом автоматизированы, успех по-прежнему во многом зависит от людей, экономической среды, скота и погоды”, — сказал Пыдер.

”У банков зачастую необоснованно краткосрочное и жёсткое представление и обзор финансовых результатах клиента. Банки привыкли оценивать текущее положение дел получателя кредита на основании показателей за квартал, но в сельском хозяйстве строгое соблюдение условий кредита в течение всего года не всегда возможно. В случае сельскохозяйственных предприятий и производителей молока даже период обзора финансовых результатов длиной в год может оказаться недостаточным, чтобы оценить жизнеспособность предприятия. Особенности производства и клиента необходимо учитывать — расходы есть и в те периоды, когда доходов нет, или доходы ниже тех, что были запланированы, и это никак не зависит от производителя”, — обрисовал ситуацию Пыдер.

”За скотом надо ухаживать, и землю надо обрабатывать, даже если не получается выполнить условия договора. Создавать большие финансовые буферы тоже не всегда разумно и возможно, например, в случае низких цен на молоко, или в случае неурожая, потому что эти деньги изымаются из производства, что будет оказывать влияние в долгосрочной перспективе как на продукцию, так и на её качество. Поэтому в финансовых взаимоотношениях очень важна гибкость и понимание отрасли”, — добавил Пыдер.

Viraito, член товарищества E-piim, имеет более 1 000 голов крупного рогатого скота (в том числе, 530 дойных коров), предприятие само выращивает необходимые для них корма на полях площадью 870 гектаров в Пыльтсамаа. В 2020 году у семейного предприятия Viraito надои составляли 10 080 литров на одну корову, производитель молока обеспечивал работой 21 человека.

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