Эрик Сорга перешел в чемпионат Нидерландов

Сорга — воспитанник таллиннского футбольного клуба ”Легион”. С 16-летнего возраста выступал в системе многократного чемпиона страны, таллиннской ”Флоры”. В высшем дивизионе в составе главной команды ”Флоры” дебютировал 23 сентября 2016 года, за главную команду Флоры нападающий забил 71 гол.

В начале 2020 года Сорга подписал контракт с ”Лаудон Юнайтед”, тренировочной командой ”Ди Си Юнайтед”. Однако месяц спустя он был принят в первую команду ”Ди Си Юнайтед”. Сорга дебютировал в MLS в марте 2020 года. За этот период Сорга отличился 12 раз.

Сам Согра прокомментировал свой переход на веб-сайт клуба следующим образом: ”В прошлый понедельник я узнал, что ”ВВВ-Венло” заинтересован в моих услугах. Стэн Валкс (спортивный директор клуба ”ВВВ-Венло”) вскоре связался со мной и сказал, что они увидели во мне идеального нападающего для усиления ”ВВВ-Венло”.

Все прошло очень быстро. Вчера я сел в самолет, а сегодня уже тренируюсь. Я доволен тем, что нужен клубу. Они хотят сделать все возможное, чтобы я мог играть уже вечером и помог им в итоге вернуться в высшую лигу Нидерландов”.

Спортивный директор ”ВВВ-Венло” Стэн Валкс: ”Когда Свен Бракен (нападающий) в воскресенье получил травму против ”НАК Бреда”, мы поняли, что нам нужен еще один нападающий для нашей команды. Мы давно наблюдали за Эриком — его статистика за эстонский период была впечатляющей. Это нападающий, который идеально подходит для нашей системы — целеустремленный, с отличной техникой, хорошим ударом и чувством гола. Мы очень рады, что Эрик выбрал наш клуб”.

Увидеть в деле эстонского нападающего мы сможем уже 21 августа, в матче с ”Альмере Сити”.