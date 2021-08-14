Соцдемы: люди с особыми потребностями, пожилые и мамы с колясками не могут безопасно передвигаться по Ласнамяэ

”Для нас тема удобства и безопасности передвижения является крайне важной. В Таллинне принимались и хорошие, и плохие решения, но, к сожалению, нынешняя городская власть за несколько десятилетий так и не решила очень важную проблему — люди с особыми потребностями, родители с колясками и пожилые не могут пользоваться автобусными остановками на Лаагна теэ, поскольку спуск с мостов или подъем на них является опасным, неудобным или даже невозможным. Социал-демократы в следующем составе мэрии намерены всерьез заняться этой темой”, — сказал председатель таллиннского округа Социал-демократической партии, кандидат на пост мэра Раймонд Кальюлайд.

По словам председателя ласнамяэского отделения Социал-демократической партии Кирилла Клауса, сажать цветы на мосту Lindakivi, безусловно, нужно, но гораздо важнее сначала решить реальные проблемы людей. ”Деньги у города есть. Всё — вопрос приоритетов. Видимо, обеспечение благополучия и достойной жизни людей с особыми потребностями, мам с колясками и пожилых не является приоритетом нынешней столичной власти. Я приглашаю старейшину Ласнамяэ Владимира Света на нашу акцию и на месте убедиться, что проблема действительно очень серьезная. Причем мосты над Лаагна теэ — лишь один пример. В Ласнамяэ много и других мест, где пешеходам практически невозможно безопасно передвигаться”, — отметил член правления таллиннского округа партии Кирилл Клаус.

На акции выступят Раймонд Кальюлайд, представители организаций людей с особыми потребностями, гражданские активисты и известный урбанист Артем Дмитриев. Организаторы приглашают на мероприятие всех, для кого тема удобства и безопасности передвижения по городу является актуальной. В ходе акции ее участникам, журналистам и представителям городской власти будет продемонстрировано, насколько тяжело, а местами и невозможно, на инвалидной коляске или с детской коляской попасть на автобусную остановку на Лаагна теэ или подняться с нее наверх.

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