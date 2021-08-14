Тренер оказалась в реанимации с осложнениями после COVID-19: я молилась по ночам, просила сохранить жизнь

Вилькене переехала из Клайпеды в Вильнюс с малолетней дочерью в прошлом году. Близких у нее здесь нет, поэтому из-за того, что не с кем было оставить 6-летнюю Элию, она 12 дней страдала от болезни дома.

"Только когда три дня подряд температура держалась 40 градусов, я позвонила семейному врачу и сказала: "Больше не могу терпеть, вызовите, пожалуйста, скорую". Так я оказалась в реанимации. Организм был так истощен, что врачи сказали — еще несколько дней дома и меня уже могло не быть на свете", — сказала женщина, которая и сейчас находится в Сантаришкской больнице и без кислородного аппарата может находиться всего несколько минут.

"Мне стало плохо 30 июля. Первый быстрый тест 31 числа показал отрицательный результат, а второй показал COVID-19. 3 августа я сдала молекулярный тест. Заболела и моя дочь Элия.

Сначала температура была 37,5, через три дня 38, вечером — 39 градусов. Потом три дня подряд было 39,8 и лекарствами ее удавалось сбить только до 37,8 градусов. Пить жаропонижающие приходилось 5-6 раз в день. Я пила много жидкостей. Есть почти не могла. Дочь выздоровела через два дня, а я долго мучилась. Жгло спину, состояние ухудшалось. Я попросила выписать антибиотики, но это не помогло.

В пятницу я уже уехала в больницу. Сделали снимок легких, обнаружили начало воспаления. Но я попросила отпустить меня домой, к дочери. Я пробыла дома еще 3 дня, всего 12 дней с высокой температурой. А в понедельник стало так плохо, что попросила врача вызвать скорую. Врачи приехали, увидели, что количество кислорода в крови очень низкое, поставили капельницу. Я позвонила бывшему мужу, мы дождались, когда он приехал за дочерью, и меня увезли в больницу. Вот уже три дня я в реанимации.

Ребенок был очень напуган, не отходил от меня все эти дни. Я по ночам корчилась от болей, стояла на коленях, молилась, просила даровать мне жизнь. Когда рядом нет близких, очень сложно. Я задыхалась, были приступы, но спасали дыхательные упражнения. Начались панические атаки", — рассказала молодая женщина.