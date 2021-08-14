Программа Дней Ласнамяэ порадует разнообразием мероприятий несмотря на ограничения(3)
”Дни Ласнамяэ — это разносторонний городской фестиваль, где есть место для музыки, искусства и других интересных мероприятий в городской среде. Мы хотим, чтобы как можно больше людей смогли принять участие в Днях Ласнамяэ, и поэтому более чем на протяжении недели по всему району пройдут мероприятия для ласнамяэсцев всех возрастов. Мы спланировали все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ таким образом, чтобы не было необходимости проверять COVID-сертификат, и при этом оставалась бы возможность сохранять безопасную дистанцию под открытым небом”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Дни Ласнамяэ начнутся вечером 21 августа на озере Паэ шоу поющих фонтанов, тепло принятым в прошлом году таллиннцами. Игрой света можно будет насладиться на очень большой территории 21 и 22 августа в 20:30-01:00.
В этом году организаторы уделяют большое внимание городскому пространству и предлагают по-новому взглянуть на несколько знакомых мест. В течение всей недели, с вечера понедельника 23 августа на озере Паэ работает прокат лодок. Лодку можно взять напрокат за плату, однако по-прежнему запрещено купаться в озере или выходить на остров, что может потревожить покой гнездящихся на озере птиц. Прокат лодок открыт с 10 до 19 часов.
С 23 августа площадь за Культурным Центром Линдакиви на неделю превратится в приятную для времяпрепровождения чил-зону с современной городской мебелью и музыкой, где посетители смогут приобрести вкусную уличную еду. Пространство будет открыто по будням с 13 до 20 часов и в выходных с 11 до 19 часов. Также несколько мест по всему району в ходе Дней Ласнамяэ обретут новый облик. Украсят мосты через Лаагна теэ, и под руководством Молодежного центра Ласнамяэ в городском пространстве появится два новых произведения суперграфики.
Инициатива Музей Ласнамяэ предложит горожанам новые знания об истории района на автобусных остановках с современным дизайном и установленных по всему району стендах. Также пройдет несколько экскурсий с предварительной регистрацией, в ходе которых можно будет отправить в Ледовый холл Тондираба, кластер Ülemiste City и подняться на вершину Верхнего таллиннского маяка. На пешеходных экскурсиях гиды расскажут об историческом наследии микрорайонов Ууслинн и Сикупилли.
В пятницу, вечером 27 августа в парке Тондилоо состоится гала-концерт фестиваля, на котором выступит Всеэстонский молодежный симфонический оркестр под управлением Юри-Руут Кангура, а солистами станет несколько популярных эстонских певцов. Концерт начнется в 18 часов, в программе известные музыкальные композиции разных жанров.
В субботу, 28 августа молодые жители Ласнамяэ приглашаются в парк Тондилоо, где можно будет увлекательно провести время на Молодежном фестивале конца лета в парке Кивила с 15 до 21 часа, где можно будет заняться киикингом (качание на качелях) и паркуром, играть в большие уличные игры, уличный футбол и настольный теннис, принять участие в мероприятиях, связанных с искусством и уличным искусством, а также в других интересных мастерских.
Кульминацией Дней Ласнамяэ станет Ночь древних огней, которая пройдет в парке Паэ 28 августа и продлится с 20:30 до полуночи.
”Работающий в Ласнамяэ в сотрудничестве с Медицинским центром Qvalitas вакцинационный автобус оказался крайне популярным. Совместно с партнерами мы работаем над тем, чтобы в рамках Дней Ласнамяэ все желающие могли сделать прививку от COVID-19. Все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ проводятся в соответствии с действующими ограничениями и приняты все необходимые меры предосторожности. Мероприятия спланированы таким образом, чтобы не было необходимости проверять COVID-сертификат, а люди могли принимать в них участие с соблюдением дистанции”, — добавил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ (искл. прокат лодок) проходят бесплатно! Организаторы могут внести в программу изменения. Более подробная программа будет опубликована в понедельник, 15 августа на сайте tallinn.ee/lasnamäe и на странице Управы района Ласнамяэ в Facebook.
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