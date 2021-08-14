Программа Дней Ласнамяэ порадует разнообразием мероприятий несмотря на ограничения

”Дни Ласнамяэ — это разносторонний городской фестиваль, где есть место для музыки, искусства и других интересных мероприятий в городской среде. Мы хотим, чтобы как можно больше людей смогли принять участие в Днях Ласнамяэ, и поэтому более чем на протяжении недели по всему району пройдут мероприятия для ласнамяэсцев всех возрастов. Мы спланировали все мероприятия в рамках Дней Ласнамяэ таким образом, чтобы не было необходимости проверять COVID-сертификат, и при этом оставалась бы возможность сохранять безопасную дистанцию под открытым небом”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Дни Ласнамяэ начнутся вечером 21 августа на озере Паэ шоу поющих фонтанов, тепло принятым в прошлом году таллиннцами. Игрой света можно будет насладиться на очень большой территории 21 и 22 августа в 20:30-01:00.

В этом году организаторы уделяют большое внимание городскому пространству и предлагают по-новому взглянуть на несколько знакомых мест. В течение всей недели, с вечера понедельника 23 августа на озере Паэ работает прокат лодок. Лодку можно взять напрокат за плату, однако по-прежнему запрещено купаться в озере или выходить на остров, что может потревожить покой гнездящихся на озере птиц. Прокат лодок открыт с 10 до 19 часов.

С 23 августа площадь за Культурным Центром Линдакиви на неделю превратится в приятную для времяпрепровождения чил-зону с современной городской мебелью и музыкой, где посетители смогут приобрести вкусную уличную еду. Пространство будет открыто по будням с 13 до 20 часов и в выходных с 11 до 19 часов. Также несколько мест по всему району в ходе Дней Ласнамяэ обретут новый облик. Украсят мосты через Лаагна теэ, и под руководством Молодежного центра Ласнамяэ в городском пространстве появится два новых произведения суперграфики.