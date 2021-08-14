Член Эстонской палаты маклеров Алексей Пийрисильд вступил в Социал-демократическую партию

”Я выбрал для себя социал-демократов, поскольку это единственная партия, к которой на сегодняшний день у меня есть доверие и ценности которой я разделяю. Наш город нуждается в новых лицах, смелых идеях и политической воле для их реализации. Я много лет занимаюсь недвижимостью, и своим главным приоритетом считаю полную реновацию многоквартирных домов и прилегающих территорий. Вокруг домов должна быть создана продуманная инфраструктура 21 века, отвечающая потребностям жильцов”, — отметил Алексей Пийрисильд.

Решения требует и проблема нехватки муниципального жилья в ряде районов города. ”Это ненормально, что тысячи человек годами стоят в очереди, хотя Таллинн обязан обеспечить всех нуждающихся жильем”, — подчеркнул Пийрисильд.

По словам председателя таллиннского округа Социал-демократической партии и кандидата на пост мэра Раймонда Кальюлайда, все имеют право на достойное, доступное и удобное жилье, и в следующем составе мэрии социал-демократы всерьез займутся этой темой.

”Город должен подставить свое плечо, помочь в обновлении жилого фонда и создать современную инфраструктуру. И я уже неоднократно говорил, что нынешняя столичная власть годами не выполняет закон, обязывающий предоставлять жилье всем, кому это необходимо. Так что я очень рад, что к нашей команде присоединился эксперт в сфере недвижимости Алексей Пийрисильд, который сможет нам помочь в решении этих и других проблем, связанных с жилищной сферой”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.

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