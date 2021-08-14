За сутки произошло четыре ДТП с участием электросамокатов, четыре человека в больнице

В 16.31 в Пярну на улице Ю.В. Яннсени произошло дорожно-транспортное происшествие, где неизвестный водитель электросамоката неожиданно выехал перед городским автобусом Mercedes-Benz Evobus, которым управлял 57-летний мужчина.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко затормозил, из-за этого в салоне автобуса упала 66-летняя женщина. Пассажирку доставили в Пярнускую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В 20.43 ДТП произошло на Нарвском шоссе в Таллинне, на остановке общественного транспорта Л. Койдула. 19-летняя девушка ехала на электросамокате по велосипедно-пешеходной и дорожке, не справилась с управлением и упала. Девушку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 22:55 на улице Кисмяэ теэ, 155А, в Таллинне произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие, где 41-летняя женщина не справилась с управлением электросамоката и упала. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Ночью в 01:45 на улице Техника, 33, в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадала 16-летняя девушка. Она ехала по велосипедно-пешеходной дорожке на электросамокате. Как и в предыдущих случаях, она не справилась с управлением и упала. Девушку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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