За сутки в Эстонии выявлен 291 случай заражения коронавирусом

Из новых зараженных 81,7%, не были вакцинированы. 18,3%, были с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 116 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 75 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 44, в Пярнумаа — 22, в Вырумаа — 20, в Вильяндимаа — 19, в Ида-Вирумаа — 16, в Ярвамаа — 13, в Йыгевамаа — 11, в Валгамаа — 7, в Пылвамаа и Ляэне-Вирумаа — по 6, на Сааремаа — 5, в Рапламаа — 2, на Хийумаа — 1.

В Ляэнемаа не прибавилось ни одного зараженного. В трех случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 245,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,9%.

За сутки открыли 14 новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 14 августа в больницах находится 71 пациент с COVID-19. Из находящихся на стационарном лечении пациентов 60 человек, или 84,5%.

Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 62 года, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 42 человека (60,6%).

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. В течение суток было введено 5931 доз вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 687 002 человек, у 594 102 человек курс вакцинации завершен.

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