Сотрудница погранохраны совершила ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде

Позвонивший в Центр тревоги человек сообщил, что требуется скорая помощь, так как водитель не может выбраться из совершившего ДТП автомобиля. Прибывший на место патруль обнаружил автомобиль Mazda, который въехал в oграждение моста Харгла. Чтобы вызволить водителя из салона, потребовалась помощь спасателей, которые передали водителя, 53-летнюю женщину, скорой помощи. Женщина находилась в автомобиле одна, это был ее личный автомобиль, ДТП произошло в свободное время.

По словам руководителя Лыунаской службы внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Тийта Мельтса, собранная на данный момент информации дает основание подозревать, что женщина была за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

"Это выяснит экспертиза. Собранная информация и показания одного свидетеля также указывают на то, что скорость автомобиля значительно превышала разрешенную", — сказал Мельтс.

Все подробности происшествия будут выяснены в ходе начатого делопроизводства. "Мы выясним, что и как произошло и после этого предпримем дальнейшие шаги. Работа полицейских — обеспечивать нашу с вами безопасность и быть хорошим примером как на службе, так и в свободное время", — сказал Мельтс.

Делопроизводство ведет бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.