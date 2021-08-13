Луйк: мне предлагали баллотироваться в президенты, но я ухожу из внутренней политики

"Ко мне действительно обращались из разных партий. Знаю, что обращались и к другим, но для себя еще весной решил отойти от внутренней политики и работать в НАТО. В сентябре я стану постпредом в НАТО, с моей точки зрения, это очень важно — я неоднократно говорил, что без НАТО мы были бы в очень большой беде, — рассказал Луйк "Актуальной камере". — Я озвучил свою позицию всем партиям: я сконцентрируюсь на дипломатической работе".