13.08.2021, 21:01
Луйк: мне предлагали баллотироваться в президенты, но я ухожу из внутренней политики(5)
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Бывший министр обороны Эстонии Юри Луйк сообщил, что с предложением участвовать в президентских выборах к нему обращались несколько партий, но он намерен сосредоточиться на дипломатической работе. Об этом сообщает rus.err.ee.
По данным ERR, о своей поддержке на выборах главы государства Луйку заявили Партия реформ, Центристская партия и "Отечество".
"Ко мне действительно обращались из разных партий. Знаю, что обращались и к другим, но для себя еще весной решил отойти от внутренней политики и работать в НАТО. В сентябре я стану постпредом в НАТО, с моей точки зрения, это очень важно — я неоднократно говорил, что без НАТО мы были бы в очень большой беде, — рассказал Луйк "Актуальной камере". — Я озвучил свою позицию всем партиям: я сконцентрируюсь на дипломатической работе".