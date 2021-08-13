В Финляндии обвиняемые в убийстве сверстника подростки признаны вменяемыми

Три подростка, которых обвиняют в убийстве сверстника в парке у больницы Коскела, были вменяемы при совершении преступления. Таковы результаты судебно-медицинской экспертизы, которые огласил уездный суд Хельсинки.

Троих обвиняемых обследовали в течение нескольких месяцев в разных психиатрических больницах. Признанный вменяемым человек может быть приговорен к уголовному наказанию, а непризнанному может быть назначено принудительное психиатрическое лечение.

Три мальчика обвиняются в умышленном убийстве, которое произошло на территории больницы Коскела в Хельсинки 4 декабря 2020 года. На момент преступления напавшим и их жертве было 16 лет.

Согласно обвинению, подростки умышленно заманили свою жертву на территорию больницы Коскела с намерением причинить вред. Над жертвой жестоко издевались в течение четырех часов, после чего подростки бросили избитого сверстника на холодной земле и скрылись. Тело погибшего юноши обнаружили только через два дня.

Прокуратура требует приговорить обвиняемых к 12, 11 и 9,5 годам тюремного заключения за умышленное убийство, нанесение побоев, грабеж и подстрекательство к насилию.

Суд постановил ранее, что фигуранты действовали так, как описано в обвинительном заключении.

Представители защиты надеются, что факт широкой огласки смягчит приговор



После рассмотрения заключения психиатрической экспертизы стороны дела имели возможность дополнить свои заключительные речи. По словам адвоката родственников погибшего Янне Нуутинена, экспертиза подтвердила, что убийство было умышленным.

Представители защиты, со своей стороны, подчеркнули побочные эффекты широкой огласки этого дела. Неблагоприятные последствия широкой огласки должны, по их мнению, смягчить приговор.

Хотя имена несовершеннолетних обвиняемых не фигурировали в крупных СМИ, их опубликовали в социальных сетях. В тюрьму одному из обвиняемых пришло два письма с угрозами.

По мнению прокуратуры, широкая огласка такого серьезного дела понятна и не должна влиять на приговор.