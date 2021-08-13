Венгрия отменила карантин для непривитых туристов из России

Венгрия отменила обязательный карантин для российских туристов, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса. Впредь таким россиянам для въезда будет необходимо лишь наличие отрицательного ПЦР-теста. "Разрешен въезд в Венгрию с отрицательным результатом ПЦР-теста на венгерском или английском языке, проведенного в России в течение 72 часов до въезда", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства Венгрии в Москве в пятницу, 13 августа.

В сообщении также отмечается, что из-за ситуации с пандемией консульский отдел посольства Венгрии в Москве будет выдавать, в основном, лишь одноразовые туристические визы.

Правила для полностью вакцинированных

С 27 июля Венгрия разрешила полностью вакцинированным туристам из России свободно посещать страну без соблюдения карантина и сдачи ПЦР-тестов. Такое решение, как пояснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, было принято на основе принципа взаимности, поскольку ранее Россия возобновила выдачу виз гражданам Венгрии, путешествующим с туристическими и деловыми целями.

Регулярное авиасообщение между Россией и Венгрией было восстановлено 10 июня. Из российских вакцин в Венгрии одобрен препарат "Спутник V". При этом страна стала первой в Евросоюзе, допустившей вакцину из РФ на свой рынок, не дожидаясь одобрения со стороны регулятора ЕС.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Венгрии было зарегистрировано уже более 810 тысяч случаев заражения коронавирусом и 30 тысяч смертей, вызванных COVID-19. 56 процентов населения страны полностью вакцинированы, за последние сутки выявлено 86 случаев заболевания и ноль смертей.