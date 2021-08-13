Полиция не считает необходимым ограничивать доступ пешеходов к президентской резиденции

"Речь идет о профилактической мере, чтобы избежать инцидентов", — объяснил ERR глава бюро безопасности Департамента полиции и погранохраны Вальтер Пярн.

По оценке Пярна, полиция может проконсультировать проектировщика: "Решение, как сделать так, чтобы ограждение подходило к окружающей среде и соответствовало нормам безопасности и Департамента защиты памятников старины, должен принять проектировщик".

В четверг президентская канцелярия представила план реновации резиденции и Розового сада, в том числе строительства ведущей в президентский дворец галереи.