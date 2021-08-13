Прием заявок на конкурс решений умного города Tallinnovation завершится через десять дней
В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Таллинне предприятия. Ожидаются как новые разработки, так и идеи, являющиеся альтернативой уже имеющимся решениям умного города. Участники конкурса смогут пилотировать свой проект, использовать поддержку сети менторов ”Технополя”, получить финансовую субсидию, а также контакты, рекомендации и средства от города Таллинна.
”Мы хотим превратить Таллинн в центр интеллектуальной и экологичной экономики Северной Европы, с качественной жилой средой, а также быстрым и удобным транспортным сообщением, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Наше благосостояние базируется на наукоемкой экономике, чистой окружающей среде и сбалансированном развитии, что, в свою очередь, поддерживается умными и творческими людьми. Поэтому новые решения умного города нам очень нужны”.
”Технополь” вносит свой вклад в создание, развитие и рост передовых технологических предприятий, — сказал член правления SA Tallinna Teaduspark Tehnopol Индрек Орав. — Возможность испытать инновацию в реальной среде — важный промежуточный этап на пути к первым клиентам. Мы предложили предприятиям среду для тестирования продукта, что привлекло в ”Технополь” множество новых проектов — умные пешеходные переходы и уличное освещение, дорожное покрытие с солнечными панелями, упаковочные роботы, магазин самообслуживания и т.п”.
По словам Индрека Орава, как показал прошлогодний конкурс, участие в фонде инноваций приносит предприятиям реальную пользу, что должно придать смелости и участникам этого года. В 2020 году квалификацию прошли 12 работ, среди которых комиссия отобрала пять самых перспективных идей. С работами прошлого года можно ознакомиться здесь.
В ходе конкурса инноваций Tallinnovation оценивание проводится в два этапа. Сначала заявки рассматриваются, затем запрашивается дополнительная информация и проводятся переговоры с авторами. На втором этапе отобранные решения передаются комиссии, в состав которой входят эксперты конкретной отрасли. Ожидаются как идеи, нуждающиеся в финансировании, так и в нематериальной помощи — к примеру, тестировании цифровых решений, сборе данных и т.п. Размер фонда инноваций в 2021 году составляет 50 000 евро.
Период подачи заявок — с 12 мая по 23 августа. Преимуществом ранней подачи заявки является возможность дополнить идею на основании обратной связи и получить дополнительную информацию.
Подробная информация и подача заявок здесь.