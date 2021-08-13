Прием заявок на конкурс решений умного города Tallinnovation завершится через десять дней

В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Таллинне предприятия. Ожидаются как новые разработки, так и идеи, являющиеся альтернативой уже имеющимся решениям умного города. Участники конкурса смогут пилотировать свой проект, использовать поддержку сети менторов ”Технополя”, получить финансовую субсидию, а также контакты, рекомендации и средства от города Таллинна.

”Мы хотим превратить Таллинн в центр интеллектуальной и экологичной экономики Северной Европы, с качественной жилой средой, а также быстрым и удобным транспортным сообщением, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Наше благосостояние базируется на наукоемкой экономике, чистой окружающей среде и сбалансированном развитии, что, в свою очередь, поддерживается умными и творческими людьми. Поэтому новые решения умного города нам очень нужны”.

”Технополь” вносит свой вклад в создание, развитие и рост передовых технологических предприятий, — сказал член правления SA Tallinna Teaduspark Tehnopol Индрек Орав. — Возможность испытать инновацию в реальной среде — важный промежуточный этап на пути к первым клиентам. Мы предложили предприятиям среду для тестирования продукта, что привлекло в ”Технополь” множество новых проектов — умные пешеходные переходы и уличное освещение, дорожное покрытие с солнечными панелями, упаковочные роботы, магазин самообслуживания и т.п”.

По словам Индрека Орава, как показал прошлогодний конкурс, участие в фонде инноваций приносит предприятиям реальную пользу, что должно придать смелости и участникам этого года. В 2020 году квалификацию прошли 12 работ, среди которых комиссия отобрала пять самых перспективных идей. С работами прошлого года можно ознакомиться здесь.