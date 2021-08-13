13.08.2021, 16:32
ВИДЕО | В Тарту появился свой ”мост глупости” — в него врезалась машина для уборки улиц
Сегодня в 13:30 на улице Рийа в Тарту произошло ДТП - под железнодорожным виадуком не смогла проехать машина для уборки улиц.
На видео, которое в редакцию Delfi отправил читатель, видно, как в Тарту машина для уборки улиц фирмы Tänavapuhastuse AS с большой скоростью приближается к железнодорожному виадуку.
Под мостом разрешено проезжать транспортным средствам, высота которых не больше 4 метров. Машина для уборки улиц не подходит под эту категорию. В итоге произошла авария — грузовик врезался в мост. На мгновение передние колеса машины поднялись в воздух.